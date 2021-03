Draghi contro le furbizie regionali. Un piano per riaprire le scuole

La severità di Draghi contro le regioni che hanno vaccinato categorie professionali. Attenzione per gli over 70. La volonta di riaprire le scuole ma con prudenza. Il modello "Bolzano" per riportare studenti in sicurezza: test due volte a settimana e tende mediche

Roma. Ha pronunciato la parola “riaperture”, ricordato che la scuola è la sua prima urgenza, ragionato di vaccini e politica estera. E’ stato un discorso “mondo”. Mario Draghi non ha avuto bisogno di urlare contro la vaccinazione come arbitrio di poche regioni perché tutta la dolce severità era contenuta in una frase. Questa: “Mentre alcune regioni seguono le disposizioni del Ministero della Salute, altre trascurano i loro anziani in favore di gruppi che vantano priorità probabilmente in base a qualche forza contrattuale”.