Guido Rasi, ex direttore dell'Ema: "Un tampone per muoversi fra regioni"

“Quello delle varianti è un tema correlato alla stretta dei viaggi. È lo stesso approccio dell’Inghilterra che, pur stando in una situazione molto buona, in vista dell’estate ha molta paura di reimportare qualche variante vanificando tutto il lavoro”, ha detto a Sky TG24 Guido Rasi, ex direttore dell’Ema, ospite di Buongiorno commentando le nuove misure annunciate dal ministro della Salute Roberto Speranza per chi si muove all’estero. “I cinque giorni sono importanti, ma – ha spiegato - potrebbero essere sostituti tampone molecolare ripetuto dopo 48 ore. È vero che c’è un’incongruenza che impedisce invece gli spostamenti fra le nostre Regioni, magari bisognerebbe muoversi fra e regioni con un tampone”. “La quarantena di cinque giorni – ha concluso - basta, è tecnicamente corretta, molto sicura e robusta”.

