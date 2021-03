Il question time alla Camera sulle iniziative per la riapertura e il potenziamento della campagna vaccinale per il personale scolastico

Come riaprire in sicurezza le scuole. Il ministro Bianchi in diretta

I ministri della Giustizia, Marta Cartabia, dell'Istruzione, Patrizio Bianchi e della Salute Roberto Speranza parteciperanno oggi alle 14,30 nell'Aula della Camera alla seduta del question time. In particolare Bianchi interverrà in merito alle iniziative per la riapertura in sicurezza delle scuole, con priorità per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo e Speranza tratterà, tra gli altri, i temi riguardanti la previsione, nell'ambito della campagna vaccinale, di un criterio di priorità per il personale dei servizi educativi-scolastici del segmento 0-6 anni.