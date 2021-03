I grillini nel Pse? Un'ottima idea

L’ipotesi che i 5 stelle entrino nel gruppo socialista al Parlamento europeo ha suscitato qualche reazione ostile, per esempio quella di Carlo Calenda che pronuncia un secco “se entrano loro esco io”. Calenda però non è decisivo e le riserve di alcuni parlamentari europei del Pd appaiono tattiche e quindi superabili. Questa possibilità, insieme a quella, più o meno simmetrica, di un’adesione della Lega al gruppo popolare, dovrebbe essere salutata con soddisfazione da parte delle forze che si sono opposte e si oppongono ai sovranismi. Se le principali forze politiche italiane si collocassero nelle due grandi famiglie politiche europee, il sistema politico italiano perderebbe alcune delle sue caratteristiche anomale e si inserirebbe in una dialettica simile a quella dominante nel Vecchio continente.

