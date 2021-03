A che serve il Pd?

Conte “progressista” e leader di un M5s che entra nel Pse. Dubbi esistenziali al Nazareno

È un “punto di riferimento fortissimo dei progressisti”, lo sappiamo. Lo ha detto Nicola Zingaretti. In pratica a sinistra niente è meglio di Giuseppe Conte. “La carta decisiva del fronte democratico”, come ha ben spiegato Goffredo Bettini. Ecco. Ora Conte diventa il capo del M5s. “Forza popolare e ambientalista”, ha precisato sempre Bettini. Anzi, come dice Di Maio, “forza attenta alle imprese, ai diritti e all’ecologia”. Identità di vedute. Pure Francesco Boccia domenica ha usato parole cristalline. “Chi dice che Conte è il passato non solo è ingeneroso, ma sbaglia”. Altroché. “Basta farsi un giro nei nostri circoli”. Cioè basta farsi un giro nei circoli del Pd. Perfetto. Dunque Conte è il miglior leader di sinistra, secondo il Pd. Questo migliore leader di sinistra diventa capo del M5s. Infine l’M5s, guidato dal migliore leader di sinistra possibile, entrerà pure nel Pse, dove sta già il Pd. Non fa una piega. Solo che a questo punto una domanda sorge spontanea: ma esattamente il Pd a che cacchio serve?

P. s.

Per Swg in questo scenario il Pd perde il 4,3 per cento. Pare persino poco.

Sondaggio @swg_research per il @TgLa7



Intenzioni di voto con #Conte leader M5S (con differenza rispetto alle intenzioni di voto classiche):

Lega 22,3% (-1,1)

M5S 22% (+6,2)

FdI 16,1% (-0,9)

PD 14,2% (-4,3)

FI 6,1% (-0,8)

Altri 19,3% (+0,9)



Non si esprime 35% (-3)



3/3 pic.twitter.com/01vmPSNzWk — YouTrend (@you_trend) March 1, 2021