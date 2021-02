il caos a cinque stelle

Così Di Maio pressa Grillo per resettare il M5s e benedire Conte

"La nostra identità post ideologica resta sempre quella delle origini", ci dice Laura Castelli. "Ma le nostre battaglie identitarie vanno declinate in modo nuovo, perché la nostra maturazione come forza di governo è irreversibile". E intanto la Muroni è pronta a far nascere i nuovi "Verdi" anche in Parlamento