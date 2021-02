Altro che sottosegretari, ecco il tridente che vuole Draghi: Giavazzi, Remuzzi e D'Alberti

Nel giorno in cui i partiti se le danno di santa ragione in Consiglio dei ministri per i sottosegretari, il premier Mario Draghi ferma su un foglio tre nomi che vuole come super consiglieri al suo fianco. Il primo: il prof dell’Istituto Mario Negri Giuseppe Remuzzi, che nella testa del premier dovrà essere la versione italiana di Anthony Fauci. Un esperto per il virus. Poi per l’economia, ecco il secondo nome: Francesco Giavazzi, bocconiano, compagno di strada al Mit e poi al Tesoro. Chiude la terna dei possibili consiglieri: Marco D’Alberti, esperto in questioni legali, docente alla Sapienza. Poi certo c’è la partita di sottogoverno che si è conclusa lasciando macerie tra i partiti.

