Conte o Rousseau?

Lui che il M5s, lo conosce bene, non a caso lo definisce ora “il vespaio”, con l’aria insomma di chi non ci pensa neppure, a lasciare il buen retiro fiorentino dove s’è rifugiato. E però proprio nel momento in cui lamenta l’impossibilità della prova che gli viene richiesta, Giuseppe Conte lo lancia, eccome, un segnale in risposta al corteggiamento che tutti i big del Movimento conducono nei suoi confronti, con toni e insistenze prossimi allo stalking. Non lo esclude, il ritorno, il fu avvocato del popolo: solo che prima vuole che nel M5s siano fatti ordine e pulizia. Che insomma Beppe Grillo si decida una volta per tutte a regolare i suoi conti con Davide Casaleggio. D’altronde quel che è accaduto nell’ultima settimana, la scombiccherata baruffa intorno al gran rifiuto dei parlamentari di votare la fiducia al governo Draghi, basta e avanza a legittimare qualsiasi richiesta da parte dell’ex premier.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni