È Marcella Panucci il nuovo capo di Gabinetto di Brunetta

È stata direttore generale di Confindustria e capo della segreteria tecnica dell'allora ministro Paola Severino. Adesso la chiamata a Palazzo Vidoni

E' Marcella Panucci il nuovo capo di Gabinetto del ministro Renato Brunetta al Dipartimento della funzione pubblica. Una nomina arrivata in concomitanza con la scelta di Antonio Funiciello come nuovo capo di Gabinetto di Draghi (e di altre collocazioni nei vari ministeri di spesa). Panucci, una lunga carriera in Confindustria, è stata direttore generale dell'associazione confindustriale dal 2012 al 2020. Era finita nel toto nomine per il governo Draghi e di lei si era parlato come potenziale ministro dello Sviluppo economico. A livello di incarichi ministeriali, era già stata capo della segreteria tecnica e consigliere economico dell'allora ministro alla Giustizia Paola Severino, dal novembre 2011 al luglio 2012. Ha lavorato anche nella Commissione europea, alla Direzione generale della concorrenza

Pubblicità

Gli interventi sul Foglio

"Germania, Italia e Francia sono nell’ordine il primo, il secondo e il terzo paese manifatturiero nonché le maggiori economie dell’Unione europea. E, tuttavia, l’Italia negli ultimi decenni ha registrato tassi di crescita molto diversi dagli altri due paesi, accumulando tra 1991 e 2021 una distanza di 29 punti percentuali di pil dalla Germania e 37 dalla Francia. Cosa distingue allora questi paesi dall’Italia e perché, nonostante le similitudini in termini di struttura industriale ed economica, gli effetti sulla crescita sono così diversi? Sicuramente hanno pesato negli anni la debole dinamica della produttività e il calo degli investimenti pubblici in Italia. Ma anche la diversa efficienza del settore pubblico, peraltro in Italia con molte disomogeneità territoriali", scriveva Panucci in un'intervento pubblicato a inizio gennaio sul Foglio, in cui lanciava "Cinque idee per un Recovery della Pubblica amministrazione".

Leggi anche: L'occasione da non mancare Cinque idee per un Recovery della pubblica amministrazione Marcella Panucci

Gli altri articoli per il Foglio

Leggi anche: Diventare impresa del futuro Marcella Panucci