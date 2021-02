Il M5s indeciso è a un passo dalla scissione. Dibba vota no

E’ il loro referendum di naufragio nazionale, l’ultimo dei loro voti patacca. La soluzione? Rinviarlo. Se vince il sì a Mario Draghi se ne andranno quelli del no e se vince il no usciranno quelli del sì. Anche questo si deve a Matteo Renzi. Non ha fatto cadere solo un governo. Rischia di fare separare Di Battista da Di Maio, Grillo da Casaleggio. Nessuno li aveva mai accompagnati a pochi metri dalla scissione. Oggi, il M5s, ha prima deciso di chiedere alla piattaforma Rousseau un voto sul governo, ma a ora di cena era però indeciso e si interrogava sulla necessità di non decidere. In quale luogo del mondo l’adesione a un governo di salvezza passa dal voto di una carcassa?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni