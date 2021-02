Consultazioni, Draghi incontra i grandi partiti. La diretta

È l'ultima fase, ieri consultati i gruppi minori, ora tocca a Leu, Iv, FdI, Pd, Fi, Lega e M5s. Quest'ultimo domani voterà sulla piattaforma Rousseau

Oggi tocca ai grandi partiti politici: Mario Draghi incontrerà le loro delegazioni per l’ultima fase delle consultazioni (qui il calendario). Domani e dopodomani gli iscritti del Movimento 5 Stelle dovranno votare sulla piattaforma Rousseau per decidere se appoggiare o meno un governo guidato dall'ex presidente della Bce. Solo dopo, è prevedibile, Draghi salirà al Quirinale per sciogliere la riserva con cui ha accettato l’incarico dal presidente Sergio Mattarella, lo scorso 3 febbraio.

Sulla composizione della squadra di governo, Draghi si sta confrontando solo con il capo dello stato. Ma a sbirciare negli appunti che riproducono lo “schema Draghi” e che girano tra i vertici dei vari partiti, si direbbe che il governissimo è già nato. È largo e assai politico. Perché dei tredici ministeri con portafoglio, tre soli sarebbero da assegnare a figure tecniche, diretta espressione del premier incaricato e del Quirinale. Il resto, da suddividere equamente tra Pd, Lega, M5s e Forza Italia, con due caselle ciascuno, mentre Iv e LeU ne otterrebbero uno solo. Questo, almeno, sulla carta.

Intanto Draghi ha delineato la cornice del suo programma, che sarà europeista ed atlantista, incardinato su "necessarie riforme della pubblica amministrazione, del fisco e della giustizia civile", necessarie a rendere credibile agli occhi di Bruxelles e degli altri stati membri una rapida realizzazione degli investimenti da fare con i 209 miliardi del Next Generation Eu, il fondo che l'Europa ha destinato all'Italia. Il governo Draghi avrà cinque priorità: ambiente, sanità (con uno sprint sui vaccini), lavoro (che è un'emergenza, tanto più in vista dello stop al blocco dei licenziamenti a marzo), imprese e scuola. E proprio sulla scuola, è stata attribuita a Draghi l'idea della necessità di rimodulare il calendario scolastico per recuperare i numerosi giorni persi.