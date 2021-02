"Maggioranza Ursula? Non vedo il problema, anche con il Cav". Parla Giani (Pd)

“Il Pd è il partito della responsabilità nazionale, perciò appoggerà Mario Draghi insieme al M5S, a Italia viva e a chi ci starà", ci dice il presidente della Toscana. E su Forza Italia: "Non mi scandalizzo, non c'è niente di male, siamo in emergenza"

“Maggioranza Ursula? Non vedo il problema”, il presidente della Toscana Eugenio Giani, l’uomo che ha girato i 273 comuni della regione, ha il dono della chiarezza. “Il Pd è il partito della responsabilità nazionale, perciò appoggerà Mario Draghi insieme al M5S, a Italia viva e a chi ci starà”. E se ci stesse anche Forza Italia? “Non mi scandalizzo, non c’è niente di male. Come ha detto il capo dello Stato Mattarella, il paese versa in una grave emergenza sanitaria, economica e sociale. Io ero per preservare la stabilità del Conte-bis, avrei evitato la rottura. Adesso dobbiamo rimediare”. Il presidente incaricato Draghi potrebbe essere il comandante in capo per la Ricostruzione nazionale? “Certo, è una figura di enorme spessore, un uomo autorevole e competente che potrebbe guidare una squadra di personalità non politiche. E’ quello che serve all’Italia”.