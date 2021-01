La situazione

Il punto del direttore Claudio Cerasa sulla crisi di governo. Ogni giorno, con un tweet

28 gennaio

Oggi giorno chiave. Consultazioni del Pd e di Iv. Il Pd fermo su Conte. Renzi non pone veti su nomi, rilancia sul programma e dice al M5s: tocca a voi togliere il veto su Iv. Domani il M5s al Quirinale. Cosa dirà? Strada possibile per risolvere: con Conte nessun veto su Iv.

27 gennaio

Conte appeso a ciò che farà Renzi. Iv alza l'asticella facendo intuire che tornerà in maggioranza solo senza responsabili (attesa di un segnale di Conte) e cerca (invano) sponda di FI per altre geometrie. Tema: quanta pazienza avrà Mattarella con Conte in caso di stallo?

26 gennaio

Iniziano consultazioni. Tre gruppi (M5s/Pd/Leu) più uno che nascerà domani (Responsabili) sono per un Conte Ter. E Renzi? Probabile no veti sui nomi. Si arriverà probabilmente al pre-incarico (come con Bersani). Poi IV presenterà a Conte le condizioni (e il Mes?). Si balla

25 gennaio

Conte tentato dalla prova di forza sulla mozione Bonafede, ma Pd, M5s e Responsabili stavolta gli dicono di no: non ci sono i numeri, devi dimetterti e poi lavoriamo al Conte Ter. Dimissioni in arrivo (domani non oggi). Renzi rientra in gioco. Ma non solo per un Conte Ter

24 gennaio

Il m5s si è convinto che non ci sono i numeri per i responsabili e ha invitato Conte a dimettersi prima del voto su Bonafede. Obiettivo: Conte Ter, con responsabili e magari IV. Rischio per Conte: con le dimissioni, per quanto pilotate, si possono aprire le danze. Si balla

23 gennaio

Che aria tira nella maggioranza? I guai di Conte, la difficoltà a trovare i numeri, il voto dell’Aula sul programma sulla Giustizia di Bonafede. L'aggiornamento di Claudio Cerasa sulla crisi di governo

22 gennaio

Situa. Operazione responsabili non decolla ma non è morta. Pd minaccia il voto, ma per far uscire fuori i responsabili, che vogliono un Conte Ter. Come si arriva al voto su mozione Bonafede? Non esclusa crisi pilotata. Pressioni da parlamentari Pd e M5s per riconciliazione con Iv

21 gennaio

Conte ha ottenuto dal Quirinale 10 giorni per rinforzare la maggioranza. Si prova con un gruppo di 10 al Senato (ex FI, ex Iv, Misto, Udc) ma sarà dura. A oggi tre alternative (visto l'immobilismo del cdx): Conte senza Iv, Conte che torna con Iv, elezioni. Il resto è fumo.

