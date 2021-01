Cosa accomuna Conte, il Cav. e Renzi?

Non è che sono innamorato dei presidenti del Consiglio, come suggerisce il languoroso imbecille twitterato. A parte Craxi il decisionista, il mattocchio liberaleggiante e pop, l’imberbe rottamatore, tre campioni di una autentica riforma politica combattuti a morte da fastidiose accozzaglie, nessuno degli altri che a un certo punto ho politicamente difeso o compreso era il mio tipo. Figuriamoci Conte, che come Conte1 mi faceva direttamente schifo, come BisConte mi è piaciuto abbastanza per ragioni ovvie (lockdown e Recovery), e come TrisConte gli faccio in bocca al lupo.

Pubblicità

Pubblicità