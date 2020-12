Covid, Franceschini con un tweet invoca la stretta di Natale

"E’ tempo di scelte rigorose per evitare la terza ondata", scrive il capo delegazione del Pd e ministro della Cultura. Ritwittato da Zingaretti

Pubblicità

"E’ tempo di scelte rigorose di Governo e Parlamento: solo regole più restrittive durante le festività potranno evitare una terza ondata di contagi. Per noi che abbiamo responsabilità istituzionali è un dovere intervenire oggi senza esitazioni per salvare vite umane domani". Lo scrive in un tweet Dario Franceschini, ministro della Cultura e capo delegazione del Pd. Corredando il testo con una foto scattata in una via del Corso a Roma molto affollata in uno degli ultimi weekend. Una presa di posizione della cosiddetta linea rigorista, di cui fanno parte anche il ministro della Salute Roberto Speranza e il ministro alle Autonomie Francesco Boccia, che è stata ricondivisa su Twitter anche dal segretario dei Dem Nicola Zingaretti.

Pubblicità

E' tempo di scelte rigorose di Governo e Parlamento: solo regole più restrittive durante le festività potranno evitare una terza ondata di contagi. Per noi che abbiamo responsabilità istituzionali è un dovere intervenire oggi senza esitazioni per salvare vite umane domani. pic.twitter.com/KYqzXfRLRL — Dario Franceschini (@dariofrance) December 16, 2020

Pubblicità

Pubblicità

Da questa mattina il governo è impegnato in un incontro con la conferenza delle Regioni, con l'obiettivo specifico di discutere nuove restrizioni per il periodo natalizio, dopo che ieri una riunione fiume del Comitato tecnico scientifico si era mossa, nonostante la mancanza di indicazioni precise che avevano provocato una spaccatura, verso questa posizione. Sempre in mattinata, poi, al Senato è stata approvata una mozione di maggioranza che impegna il governo a rivalutare eventualmente le misure restrittive introdotte dal dpcm del 3 dicembre "con particolare riferimento agli spostamenti nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, sulla base della più rigorosa analisi delle evidenze scientifiche fornite dal Comitato tecnico scientifico, garantendo la massima equità di trattamento tra cittadini residenti in comuni di diverse dimensioni". In sostanza quanto andavano chiedendo trasversalmente Pd, Italia Viva e M5s: garantire la libertà di spostamento ai residenti dei comuni più piccoli. Una decisione sia sull'eventuale zona rossa o arancione nazionale, sia sulle deroghe agli spostamenti tra comuni è attesa nel giro delle prossime ore.