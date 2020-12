M5s, se ne vanno 4 deputati. Dal 2018 a oggi il Movimento ha 47 parlamentari in meno

Dopo il via libera alla riforma del Mes di ieri altri eletti abbandonano la barca per trasferirsi (per ora) nel misto

Prosegue l'emorragia ininterrotta dei grillini: Fabio Berardini, Carlo Ugo de Girolamo, Antonio Lombardo e Mara Lapia abbandonano il gruppo alla Camera

Già prima che la riforma del Mes approdasse nelle Aule di Camera e Senato, il Movimento Cinque Stelle era sul punto di implodere. Anche in fase di voto, poi, i grillini non hanno dato esattamente prova di solidità: in 13 hanno votato in dissenso rispetto alla linea decisa dal reggente Vito Crimi alla Camera, in 2 al Senato. 10 si sono astenuti a Montecitorio, 5 sono stati assenti ingiustificati a Palazzo Madama. Rapahel Raduzzi era arrivato addirittura a chiedere le dimissioni di Crimi per aver imposto ai parlamentari una scelta non condivisa.

Da questa mattina, per giunta, la dissidenza palese si è trasformata in rottura. Fabio Berardini, Carlo Ugo de Girolamo, Antonio Lombardo e Mara Lapia, infatti, hanno comunicato di aver lasciato il gruppo parlamentare della Camera. Alla fine di novembre il sito OpenPolis aveva calcolato che dall'inizio della legislatura erano stati in 43 a cambiare gruppo tra espulsi e fuoriusciti volontari (21 deputati e 16 senatori). Con la decisione di oggi il Movimento arriva alla cifra esorbitante di 47 parlamentari che hanno cambiato casacca. Ça va sans dire, la truppa parlamentare che più si è sfaldata dal 2018 a oggi.