Il governo ci ripensa: a Natale saranno consentiti gli spostamenti tra comuni

Contrariamente a quanto deciso nell'ultimo dpcm, il 25 dicembre ci si potrà muovere liberamente in zona gialla. Il provvedimento è atteso nelle prossime ore

Palazzo Chigi ha deciso: il 25 dicembre verrà allentato il divieto di spostamento tra comuni introdotto dall'ultimo dpcm. E' quanto filtra dal governo, che nelle ultime ore si è deciso ad assecondare le richieste degli enti locali e dell'Unione delle province. Del resto il divieto di spostamento tra comuni era stato fortemente criticato dai sindaci delle località che raccolgono pochi abitanti, che avevano lamentato le difficoltà introdotte dal decreto anche solo per consentire la libera attività del commercio al dettaglio.

Anche dal punto di vista politico, erano stati Pd e e Italia Viva a fare pressioni sul premier per un dietrofront sul punto. E pure il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è intervenuto sul tema durante una diretta su Facebook, dicendo di trovare "assurdo che non ci si possa spostare tra piccoli comuni quando ci sono città con milioni di abitanti". Non è ancora chiaro se il governo interverrà con un nuovo decreto o ridimerà la questione attraverso le Faq pubblicate sul sito di Palazzo Chigi. In ogni caso un provvedimento è atteso nelle prossime ore.