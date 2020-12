Recovery Fund, la minaccia di Italia Viva: "Votiamo contro la legge di Bilancio"

"Non possiamo immaginare che di fronte a una legge di bilancio non discussa, saltando e bypassando il Parlamento inseriamo tutta la principale discussione sui prossimi 200 miliardi. Lo capite che è una discussione fondamentale per le istituzioni? Ci potete dare uno, due, tre, dieci sottosegretari, ve li lasciamo indietro. È in ballo la credibilità del paese, lo capite che è ora o mai più questo?", Matteo Renzi urla, si agita e agita il suo foglio degli appunti sottolineati in giallo e rosa. E agita la maggioranza sui tempi, modi e gestione del Recovery Fund, nonostante il voto sulla risoluzione della riforma del Mes in vista del Consiglio europeo passerà con 156 sì, 129 no e 4 astenuti in Senato. Dopo l'affondo del leader di Italia Viva in aula, a fare il punto fuori è la ministra Teresa Bellanova: "Se si vuole inserire nella legge di bilancio l'emendamento sulla governance noi non solo voteremo contro ma ne prenderemo atto e ci dimetteremo". "La nostra richiesta è lavorare sul Recovery - continua - confrontarsi sui contenuti e dire a questo paese cosa si vuol fare per farlo ripartire. Deve essere un modo per immaginare un sistema paese, non per discutere degli amici degli amici che bisogna posizionare".

Pubblicità

Pubblicità