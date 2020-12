Pd e Iv invocano allentamenti sul Natale. Riparte l'accerchiamento a Conte

Si, vabbè, il Mes è passato. E ora occhio ai soldi del Recovery Plan. Ma vuoi mettere una polemica sulle vacanze di Natale? Negli ultimi giorni sembra che i rossoggialli non vogliano farsi mancare nemmeno una scusa per dividersi. Per alzare la tensione e dare l'impressione di un governo perennemente sull'orlo del precipizio. Ed ecco che allora ci riprova Andrea Marcucci, capogruppo del Pd al Senato, ex renziano considerato da alcuni retroscena sul punto di traslocare armi e bagagli nel piccolo vascello del suo ex capo-corrente Matteo Renzi.

