Regioni e 25 senatori Pd contro il dpcm di Natale

Sarà che quest'anno, con la crisi Covid, il Natale non sarà lo stesso di sempre, ma c'è poco spirito natalizio nell'aria. Soprattutto per quanto riguarda la politica italiana. Se in Forza Italia e nel Movimento 5 stelle gli screzi sono dovuti principalmente ai cambi di rotta su Mes, all'interno del Partito democratico - già da ieri - ci si divide, tra rigoristi e meno, sul tema dei ricongiungimenti delle famiglie in vista delle festività. Il dpcm firmato questa notte, infatti, ha introdotto lo stop agli spostamenti tra le regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio e per i giorni cosiddetti "superfestivi" - ossia il 25, 26 dicembre e 1 gennaio - anche tra comuni. E così ora venticinque senatori dem hanno scritto una lettera al loro capogruppo Andrea Marcucci per chiedergli di ''attivarsi con il governo affinché lo spostamento tra comuni nelle giornate del 25,26, 1 gennaio, possa avvenire per consentire a persone che vivono in comuni medio piccoli di ricongiungersi per poche ore con familiari che abitano in altri comuni".

