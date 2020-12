Conte l'incassatore, tra i ganci di Renzi e i silenzi di Zingaretti. E Monti se la ride

Nel giorno del via libera al Mes, il premier si trova stretto tra le bordate di Italia viva e le critiche del Pd

L’inconfondibile voce di Maurizio Gasparri spunta da dietro il busto di Francesco Saverio Nitti: “Ahó, io avevo dato i numeri giusti. Figuriamoci se cadeva oggi. Il problema è un altro: ha visto la faccia di Conte?”. E in effetti il giorno del voto sulla riforma del Mes, anche nella mitologica trincea di Palazzo Madama, fila liscio sul piano dei numeri (156 sì,

129 no e 4 astenuti). Ma rilascia scorie qua e là. La sintesi la dà Mario Monti quando, con brillante europerfidia, si complimenta con il premier “per la pedagogia didattica” adottata con i grillini, un’azione “che ha dato i primi frutti”. Sta infierendo su un corpo, quello di Giuseppe Conte, provato dalla scarica di colpi che gli piovono addosso da Pd e da Iv: diretti, ganci e montanti. Urla, critiche e silenzi. Il premier incassa. Tace. Si aggiusta la cravatta rossa. Un bicchiere d’acqua, per favore. Poi lo avvisano: “Pres, è appena arrivato Matteo Renzi”.

