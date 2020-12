Faraone ci spiega perché al governo Conte serve “un'agenda nuova”

Sulla riforma del Mes non ci sarà un problema di numeri, assicura al Foglio Davide Faraone, capogruppo di Iv al Senato. Se non è sul Mes che si valuta la tenuta della maggioranza perché non avete firmato la risoluzione? “La tenuta si valuta sull’identità europeista del governo, che va riconfermata. La riforma del Mes non riguarda solo lo strumento in sé che è indispensabile per far fronte alle spese della sanità dirette e indirette che ci troveremo nei mesi prossimi a sostenere con la sfida della distribuzione del vaccino”.

