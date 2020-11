Calabria, salta anche la nomina di Miozzo. Governo in crisi sul commissario

Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico aveva posto a Conte alcune condizioni irrinunciabili per diventare commissario regionale alla Sanità: è il sesto nome consecutivo bruciato

Saverio Cotticelli, Giuseppe Zuccatelli, Eugenio Gaudio, Gino Strada, Narciso Mostarda e adesso Agostino Miozzo. L'elenco dei candidati commissari alla Sanità calabrese, in carica o anche solo in pectore, si ingrossa con il procedere dell'autunno. E se per ogni nuova bocciatura o rinuncia ci si era oramai abituati all'escalation di imprevedibilità – da quello che non sapeva di dover redarre il piano anti Covid e andava reclamando in televisione di essere stato drogato, a quello costretto a fare un passo indietro "perché mia moglie non vuole trasferirsi a Catanzaro", passando per i teorici del contagio solo per limone o dell'inutilità delle mascherine – appare quasi completamente grigia, burocratica la motivazione addotta dal coordinatore del Comitato tecnico scientifico per defilarsi: il governo lo avrebbe scontentato non accogliendo la richiesta di poteri e deroghe speciali. Ché sul trasferimento nella città più dileggiata d'Italia in queste settimane, invece, Miozzo aveva pure sgombrato il campo da equivoci familiari: "Mia moglie nel caso sarebbe d'accordo".

E così un gag che all'inizio faceva pure ridere, con tutto il contorno strapaesano che sempre avvolge le questioni locali che si trovano agite in un palcoscenico nazionale, adesso appare quasi il soggetto di un sortilegio. E ogni nuovo Consiglio dei ministri chiamato a pronunciarsi in merito appare un po' il giorno della marmotta: lo si rivive sempre nelle stesse identiche fattezze e non si può far niente per cambiarne il destino. Che in questo caso significa lasciare una sanità già allo stremo in stato sospeso e confusionale. Al punto che persino coloro che sembravano scomparsi dai radar dell'attualità causa emergenza sanitaria, come le sardine, hanno chiesto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella che sia lui a prendere in mano la situazione. "Siamo ormai ad un punto di non ritorno rispetto alla credibilità ed affidabilità di questo esecutivo. Non ci resta che appellarci alla più alta carica dello Stato, il presidente della Repubblica, nella sua veste di custode della Costituzione e di garante della coesione territoriale del nostro Paese", scrivono in una nota. Che poi è un po' la lettura di chi del governo fa parte, come Italia viva. "Sul commissario alla sanità calabrese si è superato ogni limite di credibilità. Lo Stato ha dei doveri nei confronti dei cittadini calabresi; è necessario che il governo vi adempia senza ulteriori imbarazzanti rinvii o nomination che finiscono nel nulla", ha scritto il presidente di Iv Ettore Rosato su Twitter.