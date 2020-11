"Impugnerò l'ordinanza, la Calabria non merita la zona rossa". Parla Spirlì

La Calabria chiude. Lei cosa farà? “Mi ha chiamato il ministro Speranza e mi ha confermato che la regione da venerdì sarà zona rossa. Impugnerò la decisione del governo. Utilizzeremo tutti gli strumenti legali e la vera sorpresa sarà questa. Dimostreremo che la Calabria non lo merita, ma lo faremo in maniera civile, composta. Lo prometto”. Come dobbiamo presentarla? Come il poeta leghista, l’omosessuale, Nino Spirlì o come il presidente che non voleva fare il presidente? “La Calabria ha perso Jole Santelli, una donna insostituibile, ma io ho perso l’amica, la sorella. Mi chiedete adesso: cosa farà? Ma io rispetto a Jole sono un uomo piccolo piccolo”.

