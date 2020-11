Catanzaro, la città sputazzata

Tutti fanno ironia, sui social circola persino un video di Alberto Sordi tratto dal “Boom” di Vittorio De Sica (“Cara, perché non ci trasferiamo a Catanzaro?”. E la moglie: “Figurati”). Ma lui scuote la testa. “Non sapete quello che dite”, sorride. Ce l’hanno con voi? “Ma no. E’ che esiste un’Italia che l’Italia non conosce. Ed è una bellissima Italia”. La tanto sputazzata Catanzaro, appunto. La sua città. “Ma qua si vive molto bene. La vita costa poco. Con quello che paghi per un box auto a Milano – e io non ho niente contro Milano – qua ti fai il villone. Vuoi mettere?”. Parola di Sergio Abramo, sindaco. E che sindaco. Da sedici anni.

