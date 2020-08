Realismo sì. Allarmismo anche no, grazie. Ci sono almeno due buone ragioni per non essere troppo pessimisti rispetto al tema della riapertura delle scuole. La prima ragione ha a che fare con le notizie incoraggianti che arrivano da uno studio pubblicato l’altro ieri sul British Medical Journal, uno studio che costituisce la più ampia ricerca realizzata finora su questi temi, secondo cui per i bambini e per i ragazzi il rischio di un contagio grave di coronavirus a scuola è...

