I grillini sono cambiati, bene così. Ma non serve scomodare l’anima

Ezio Mauro ieri su Repubblica prendeva atto, con maturità intellettuale non così diffusa nel mercato, del fatto che se i grillini diventano un po’ casta (doppio mandato out) e si alleano con i partiti tradizionali (anche quello di Bibbiano) vuol dire che stanno cambiando, sebbene non siano alla ricerca di un’anima, di un ideale, e eccedano anzi in pragmatismo (quella dell’anima in politica è una insigne fissazione del commentatore politico liberal o progressista, e non solo sua). Conclude che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.