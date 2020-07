Salvini si tuffa in Sicilia, tra Covid e migranti

E' tornato Truce Sbarca a Lampedusa per riprendere la campagna anti migranti. Accusa il governo di trafficare infetti. Non ha un nuovo spartito e riprende quello vecchio e stantio

Era chiaro a tutti che in Sicilia stesse scoppiando il putiferio per l'arrivo di massa dei migranti. Il primo a fiutarlo è stato Matteo Salvini che, sensibile al tema, si è precipitato alcuni giorni fa a Lampedusa, isola simbolo di una situazione fuori controllo.Barche e barchini arrivano a raffica dalla Libia e dalla Tunisia sulle coste siciliane. Dieci, venti, cinquanta piccoli e grandi sbarchi in poche ore. Uno dopo l'altro, senza soluzione di...