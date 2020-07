Faraone ci spiega perché Iv non ha ancora deciso come votare sul caso Open Arms

La risposta che davvero da lui si vorrebbe, è l'unica che Davide Faraone non concede. Non vuole? Non può? Chissà. Sta di fatto che, quando gli si chiede se Italia viva ha deciso come votare giovedì sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Open Arms, il capogruppo dei renziani al Senato la prende larga. Larghissima. "La nostra votazione sarà sganciata da qualsiasi valutazione politica. Ci baseremo solo sull'analisi delle carte, non sulla convenienza elettorale. E in questo,...

