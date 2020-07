Il falso allarme democratura

Sulla questione della (necessaria) proroga dello stato di emergenza, il governo ha combinato una serie di pasticci. Ha aspettato ad annunciarla a pochi giorni dalla scadenza del decreto precedente, ha lasciato solo il premier, invece di motivare il suo annuncio con una dichiarazione per esempio delle autorità sanitarie, ha in un primo tempo annunciato una scadenza eccessiva, la fine dell’anno, per poi rinculare alla fine di ottobre. Va detto che la misura è necessaria per dare fondamento giuridico al mantenimento...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.