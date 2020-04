Roma. L’uno è vittimista e rivendicativo, quindi si lamenta: “Ho ricevuto solo briciole da Roma”, dice. E aggiunge che “è una vergogna, non c’è arrivata se non una piccola parte di ciò che avevamo chiesto”. Dunque critica il governo che non ha imposto la zona rossa a Bergamo. E quando gli chiedono perché non l’ha fatto lui, risponde che mica poteva. Poi però in un impeto decisionista – a riprova del fatto che i presidenti di regione possono decidere misure...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.