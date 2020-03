Gunter alles

Roma. Per la più grande emergenza del Dopoguerra il governo ha scelto come consulente un tizio che scrive favole e racconta balle. Era il 28 febbraio, quasi un mese fa, quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arruolò lo scrittore belga Gunter Pauli, in coppa con l’economista Mariana Mazzucato, come consigliere di Palazzo Chigi per le misure di contrasto degli effetti economici del coronavirus. I due avrebbero dovuto lavorare alla stesura dei vari decreti anti-coronavirus che si sono susseguiti nelle...

