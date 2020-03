Tienimi da conto il Mes (e prepararsi)

Il premier Giuseppe Conte, intervistato dal Financial Times, ha proposto di attivare il Meccanismo europeo di stabilità contro il coronavirus: “Il Mes è stato creato per un diverso tipo di crisi, deve essere adattato alle nuove circostanze, in modo da poter usare tutta la sua potenza di fuoco contro uno choc globale senza precedenti”, ha detto Conte. L’idea è di usare, oltre ai 750 miliardi messi sul tavolo dalla Bce, anche i 500 miliardi del Mes per aprire una...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.