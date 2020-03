Il presupposto delle libertà è la vita

Il governo cerca di rispondere alla situazione che, almeno per ora, non accenna a migliorare, con nuovi provvedimenti restrittivi. Non è semplice decidere su questioni che hanno aspetti contraddittori. Per esempio ridurre il periodo di apertura dei supermercati può produrre code e assembramenti pericolosi, anche se aiuta a tutelare meglio i dipendenti. Non si tratta di orientamenti che dividono in base alle convinzioni politiche, tant’è vero che proprio su questo la Lombardia e il Veneto esprimono opinioni divergenti. L’altro...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.