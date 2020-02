Triangoli per il dopo

Roma. Per un po’ i responsabili li ha cercati anche lui. Ma non per puntellare il governo attuale. Anzi, se Luigi Di Maio ha chiesto e richiesto a Gianfranco Rotondi se fosse possibile allestire una pattuglia di democristiani, era proprio per impedire che Giuseppe Conte occupasse troppo spazio. Poi non se ne è fatto niente: “Luigi – gli ha detto Rotondi – non è praticabile, lo schema che hai in mente tu”. E lo schema che ha in mente...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.