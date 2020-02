Quello che Salvini non riesce a dire sull'attacco di Hanau

L'attacco di Hanau, in Germania, dove sono morte oltre 10 persone per mano di un estremista di destra, ha portato alla reazione anche dei principali esponenti del centrodestra italiano, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Su Twitter, entrambi i leader hanno espresso solidarietà per le vittime dell'attentato, seppure con alcune sfumature rilevanti.

Orribile strage a #Hanau in Germania, una preghiera per i morti innocenti, un pensiero per i feriti e le famiglie delle vittime della follia omicida, un abbraccio di solidarietà al popolo tedesco. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 20, 2020

Quello che è accaduto ad #Hanau è disumano. Cordoglio e vicinanza al popolo tedesco, colpito da un crimine orribile che ci lascia sconcertati e che condanniamo con fermezza. Nella nostra Europa non c'è nessuno spazio per terrorismo, razzismo e xenofobia https://t.co/m18vRYmJVl — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) February 20, 2020

Mentre Salvini si è rivolto in modo generico al popolo tedesco nell'esprimere solidarietà per l'accaduto, Meloni ha invece aggiunto una condanna ferma contro il terrorismo, il razzismo e la xenofobia. Una denuncia che evidentemente è sfuggita al segretario della Lega.