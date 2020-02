La Lega incredibile

E’ molto interessante l’intervista al Corriere di Giancarlo Giorgetti, perché segna una certa consapevolezza sulla pericolosa deriva estremista presa dalla Lega negli ultimi anni. Così se una volta nella destra con Giorgia Meloni si faceva la gara a chi era più antieuropeista, ora c’è una competizione ad apparire moderati. “Noi non vogliamo uscire dall’euro”, ha detto con chiarezza il numero due di Matteo Salvini. Ribadendo il concetto in maniera più decisa quando gli si chiede del ruolo dei no euro...

