Craxismo e soldi: appunti per gli ipocriti

Sempre lì si torna, Craxi e i soldi. Ciascuno ha diritto di ricordare di Bettino la politica, il carattere, perfino la vita privata, e ovviamente i sentimenti personali di chi gli era vicino per destino familiare o compagnonnage. Vent’anni dopo la memoria, come ha ricordato il leale Ugo Intini ieri, è selettiva: è un diritto di memoria, più che un dovere, l’evocazione di Craxi per come fu e per come lo si immagina. Io ricordo la sua disordinata, sfrenata passione...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.