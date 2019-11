L'annuncio è arrivato con un messaggio inviato nelle chat dei parlamentari a tarda sera, di domenica. "Ci presenteremo con un’unica squadra alla prossima votazione", ha scritto Raffaele Trano. Che ufficializza, così, il suo ritiro dalla corsa per eleggere il nuovo capogruppo del M5s alla Camera. Una sfida, del resto, che cominciava ad assumere i toni della farsa, più che della competizione politica. Ma gli aspetti grotteschi, in questa faccenda, potrebbero non finire qui. Perché, proprio mentre Trano si fa da...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.