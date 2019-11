La campagna elettorale infinita di Salvini e le sue “bugie virali” sull'immigrazione

L'ascesa di Salvini grazie a “bugie virali” su immigrazione

- L'ex ministro dell'Interno, il leader della Lega Matteo Salvini, usa la sua “impressionante macchina di propaganda” per screditare l'operato dell'attuale titolare del Viminale, Luciana Lamorgese, sul fronte dell'immigrazione, descrivendo il nuovo esecutivo come "il governo dell'invasione". E' quanto sottolinea il quotidiano spagnolo “Abc” in un editoriale che critica i toni “da campagna elettorale” portati avanti dal leader della Lega, che continua a parlare di "invasione", anche quando l'Italia riceve molto meno della metà degli immigrati rispetto alla Spagna. Secondo i dati presentati dal ministero dell'Interno, “in Italia sono sbarcati 9.600 immigrati - la maggior parte di essi arriva su piccole imbarcazioni, non su navi ong - il che rappresenta una riduzione del 56 per cento rispetto all'anno precedente”, ha detto Lamorgese. "Non vi è alcuna invasione e il rimpatrio degli immigrati nei loro paesi di origine è in aumento", ha spiegato il ministro. In Spagna sono arrivati ​​in barca nei primi 10 mesi del 2019 circa 22.247 immigrati, ovvero il 53,3 per cento in meno rispetto al 2018.