Russiagate amatriciano

Uno se lo immagina nascosto in qualche covo, magari sotto protezione di qualcuno, ma sicuramente senza molta libertà di movimento. E invece lui girava liberamente, sembra senza molte preoccupazioni. Ostia, Orbetello, lago di Bracciano, San Gimignano e anche il parco dei mostri di Bomarzo. Mentre tutto il mondo lo cerca – dall’Fbi ai russi, passando per la Corte dei conti – senza che nessuno riesca a trovarlo, il professore se ne sta tranquillamente in vacanza in giro per l’Italia centrale....

