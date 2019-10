Il caso Mifsud ci dice che il requisito della competenza ha i suoi limiti

Vorrei sviluppare un tuìt di Antonio Polito: “La classe dirigente del paese un tempo usciva dalla Cattolica e dalla Normale, poi dalla Bocconi, oggi dalla Link University”. Niente di personale contro la Link, la cui attività accademica e di ricerca e il cui rango non sono in discussione, e anzi ho un pregiudizio favorevole, in linea generale, alle università private. Inoltre: todos caballeros, detto per docenti di provato ingegno e ferreo curriculum che vi contribuiscono. Tuttavia Luciano Capone ha con...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.