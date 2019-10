Berlusconi sposa la linea Verdini sul “Nazareno bonsai”

Nella sua chiacchierata con Il Foglio Denis Verdini, tra un piatto di verdure e l'altro, si è lasciato scappare una battuta sulle notizie che stanno uscendo sul dialogo fra Italia Viva e Forza Italia. “Quello è il Nazareno bonsai!”. “Il mio aveva il 60 per cento”, quello di Renzi e Berlusconi invece è un “cinque e cinque”.

“Questo è il Nazareno bonsai!”, dice Denis Verdini L’ex senatore inventore dell'alleanza, dice che quella tra Italia Viva e Forza Italia fa “5 e 5”, mentre “la mia aveva quasi il 60 per cento”

E nel pomeriggio anche il Cav. si allineato con il suo ex braccio destro: “Beh, è vero, è una definizione che può essere giusta, visto che i numeri di Italia viva sono appena il 5 per cento. Su Forza Italia so per quale motivo noi siamo andati a ridurci e cercheremo di rimediare”.