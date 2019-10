Dietro il lapsus c’è sempre una verità

Tutto forse è cominciato un anno fa, una sera di ottobre del 2018, in tempi (come oggi) di manovra economica, quando Luigi Di Maio, vicepremier di un governo che stava allegramente pasticciando con il bilancio e il deficit, si presenta in televisione da Nicola Porro (che quasi si mette a ridere), e pronuncia queste esatte parole con molle e distratta innocenza: “Vogliamo costringere l’Unione europea a dirci di no alla manovra”. Il governo spandeva numeri come gas, annunci come saette,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.