Calenda contro Italia Viva: “Le cose fatte in fretta non funzionano”

Il nuovo partito di Matteo Renzi è già una realtà, anche in parlamento. Ma Carlo Calenda, che in teoria potrebbe contendersi la stessa area politica, non ha fretta. Spiega che il suo partito vedrà la luce a dicembre, con il tesseramento e un nome diverso da “Siamo europei”. Tutto avverrà, spiega, “Con calma e non mirando a prendere parlamentari”. Conferma un progetto sulla Sanità con Walter Ricciardi. Quando gli si ricorda che Renzi in poche settimane è riuscito a mettere su un partito, lui ribatte: “Non lo so... Io credo che le cose che si fanno in poche settimane non funzionano mai”.