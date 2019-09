Il realismo tattico di Scalfarotto: “Se i trattati aumentano l'export si tengono”. Ceta compreso

Ha giurato da pochi minuti come sottosegretario agli Esteri estero, e Ivan Scalfarotto, dem dell’ala renziana, deve già affrontare il “fuoco di fila” dei cronisti. Banco di prova per lui saranno innanzitutto i trattati di libero scambio internazionale, su cui il Movimento 5 stelle è da sempre scettico, a dir poco. Scalfarotto che è apparso spesso un’avanguardia liberale nel Pd, pare subito voler scongiurare attriti con gli ostici alleati di governo. “Dobbiamo evitare un approccio ideologico”, dice. Bisogna valutare se i trattati di libero scambio aumentano le potenzialità dell’export italiano, e discuterne anche con le aziende, spiega poi. E sì, è un discorso che vale pure per il Ceta.