Cantone, il magistrato del popolo

Ha deciso di farsi da parte, ma è l’uomo giusto per tutte le parti. E’ sempre in lista per presiedere un governo che sia di scopo, istituzionale, del bene comune, e se si dovesse andare alle urne, Raffaele Cantone potrebbe essere il candidato della sinistra e magari tenere insieme Nicola Zingaretti, Matteo Renzi, Carlo Calenda perché “loro potrebbero avere bisogno di me, ma io di certo non ho bisogno di loro”. In passato, gli è stato chiesto di fare il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.