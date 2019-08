Uno vuole bene all’Italia per certi spettacoli memorabili. A Castelvolturno un dj a torso nudo che, pur essendosi platealmente sfiduciato a favore di Facebook, non vuole per capriccio lasciare il Viminale, luogo a lui pressoché sconosciuto in orario di lavoro, ha riunito il summit della Sicurezza con la maiuscola. Fantastici ragazzi e ragazze si sono messi a tirargli dei gavettoni robusti e agili, palloncini colorati pieni d’acqua, a significargli che non tutti sono così coglioni da voler votare su ordine...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.