Il 25 luglio è arrivato. È ora di un bel processo ai collaborazionisti

Sono stato incaricato (funzione macabra) di guidare il Tribunale speciale per la sicurezza della Repubblica, e di decretare le fucilazioni al solito processo di Verona, dopo il 25 luglio e appena prima (cronologia strampalata) della marcia su Roma del 28 ottobre, data delle elezioni, per i pieni poteri al Truce. Naturalmente non faccio nomi. Massimo Franco, per esempio, che ora si riscopre repubblicano ma è stato un conseguente cronista e notista dell’aberrazione di quest’anno e mezzo, teorizzando la piena costituzionalizzazione...

