L'intervento di Salvini da Sabaudia. Segui la diretta

È stata una giornata forse decisiva per le sorti del governo gialloverde. Il voto sulle mozioni sulla Tav, la Lega che attacca il M5s, il lungo incontro tra Matteo Salvini e il premier Giuseppe Conte. Il vicepremier avrebbe chiesto un rimpasto all'interno dell'esecutivo. Anche se dal palco di Sabaudia ribadisce: “Non ci interessano le poltrone. O si possono fare le cose o la parola torna al popolo”. Il ministro dell'Interno ammette che “qualcosa si è rotto” all'interno dell'esecutivo ma, almeno per ora, le elezioni non sembrano essere la prima opzione di Salvini: “Ci aspettano mesi tosti, difficili. Cosa succederà ora? Non sono fatto per le mezze misure, o le cose si possono fare per interno oppure star lì a scaldare la poltrona non fa per me”. Insomma c'è ancora uno spiraglio per recuperare: “L'unica parola che conta, adesso, deve essere sì. Basta con i no. È qualche notte che dormo poco e male, sento una grande responsabilità, abbiamo sulle spalle la tensione di un intero paese. Le sette poltrone della Lega, i sette ministri della Lega sono a disposizione degli italiani”.